Ласицкене: в первом прыжке «спала». Надеюсь, в финале этого не повторится

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (до замужества Кучина), преодолевшая квалификацию чемпионата мира в Лондоне, поделилась впечатлениями от своего выступления, а также прокомментировала вынужденную смену отеля из-за ротавирусной инфекции.

«Настроение у меня сегодня было обычное, соревновательное, только немного прохладно на улице. Почему в первом прыжке задела планку? «Спала», как всегда. А после этого сразу проснулась. В очередной раз поняла, что так нельзя делать, и, надеюсь, что в финале такого не повторится. Что касается соперниц, то девочки все очень подготовленные. В финале будет очень огромная конкуренция, будет интересно.

Мой вынужденный переезд в другой лондонский отель никак на меня не повлиял. Я также спокойно заселилась в новый отель, где сразу изменила адрес своего пребывания в антидопинговой системе АДАМС. Мне очень приятно, что Елена Орлова и мой менеджер Ольга Назарова позаботились. Я не представляю, как тяжело тем спортсменам, которые были готовы на многое, но выбыли из строя из-за этой болезни», — приводит слова Ласицкене ТАСС.