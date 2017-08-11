Коротышкин: Вятчанин сделал инвестиции в олимпийское золото

Серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне россиянин Евгений Коротышкин прокомментировал получение двукратным призёром Олимпиады-2008 Аркадием Вятчаниным гражданства США.



«Если Аркадий будет стабильно попадать в первую двойку на национальных соревнованиях, то у него будет шанс поехать и на чемпионат мира, и на Олимпиаду вместе со сборной. Там команда выступает расширенным составом.



Утром в предварительных стартах плывут одни спортсмены, вечером в финале могут быть замены на более сильных пловцов. Главное, что и те, и другие при выигрыше становятся олимпийскими чемпионами. Здесь я вижу шанс на медали на высочайшем уровне. И как мы видим, он уже сделал свои инвестиции», — приводит слова Коротышкина «Газета.ru».