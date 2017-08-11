Карякин победил Со, Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над американцем Уэсли Со в предпоследнем туре третьего этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Партия, в которой российский гроссмейстер играл белыми фигурами, завершилась на 63-м ходу.



Россиянин Ян Непомнящий добился ничейного результата с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, а Пётр Свидлер сыграл вничью с представителем Армении Левоном Ароняном.



Также вничью завершились партии Вишванатана Ананда из Индии и француза Максима Вашье-Лаграва, а также американцев Фабиано Каруаны и Хикару Накамуры.



По итогам восьмого игрового дня в турнирной таблице лидируют Ананд, Вашье-Лаграв и Аронян, которые набрали по 5 очков, следом идут Карякин и Карлсен с 4,5 очками в активе. Далее следуют Каруана (4 очка), Свидлер (3,5), Накамура, Непомнящий (оба — по 3), и Со (2,5).