Ватерполисты РФ проиграли итальянцам в плей-офф юниорского ЧМ в Белграде

Ватерполисты сборной России на старте плей-офф юниорского чемпионата мира в Белграде (Сербия) за 1-12-е места проиграли команде Италии со счётом 7:10 (3:1, 0:3, 2:2, 2:4). На групповом этапе россияне разгромили сборные Ирана (19:2) и Пуэрто-Рико (22:6), сыграли вничью с греками (10:10) и проиграли американцам (9:12).

Сборная России продолжит борьбу в турнире за 9-12-е места. Следующим соперником россиян будет команда Австралии.

Юниорский чемпионат мира по водному поло в столице Сербии завершится 13 августа.