Двукратный призёр ОИ Лобышева открыла школу по конькобежному спорту и шорт-треку

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр российская конькобежка Екатерина Лобышева сообщила, что открыла школу по конькобежному спорту и шорт-треку в Коломне.



«Идея это давняя, сейчас появилась возможность этим заняться. Буду и тренером, и руководителем школы, которая будет отличаться от школы „Комета“, которая есть в Коломне. Они более ориентированы на массовость, популяризируют вид спорта, привлекают в него детей. У нас будет индивидуальный подход к каждому ребёнку, будем работать не на количество, а на качество.



В школе смогут тренироваться спортсмены не только из Московской области, но и из других регионов. Я знаю, что многие сталкиваются с тем, что нет спарринг-партнёров, условий для подготовки. В сборную не берут, и регион не может оплатить пребывание в команде. Это будет большим подспорьем для ребят.



В прошлом году я самостоятельно готовилась к сезону, сама писала тренировочный план. У меня 20-летний стаж работы в нашем виде спорта, большие знания, которые получила в трёх олимпийских циклах, хочется передать их ребятам», — цитирует Лобышеву «Р-Спорт».