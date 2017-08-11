К. Нагучев завоевал золото на юношеском чемпионате мира по дзюдо в Чили

В Сантьяго (Чили) продолжается юношеское первенства мира по дзюдо. Во второй день соревнований в активе россиян одна медаль – золото Казбека Нагучева в весовой категории до 60 кг.

Дмитрий Придира (до 66 кг) занял пятое место, седьмой стала Наталья Ёлкина (до 52 кг). Чемпионами мира стали японец Ранто Кацура (до 66 кг), венгерка Бригитта Варга (до 48 кг) и немка Шейла Баллхаус (до 52 кг).

В первый день соревнований Марина Воробьёва (до 40 кг) завоевала золотую медаль, Абрек Нагучев (до 55 кг) — бронзу.