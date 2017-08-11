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Шкуренёв — 25-й после первого вида десятиборья на чемпионате мира в Лондоне

11 августа 2017, пятница. 13:28 Другие

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. После первого вида программы у десятиборцев – бега на 100 м — россиянин Илья Шкуренёв занимает 25-е место. Он пробежал стометровку за 11,17 секунды и получил 823 очка.

Лидером соревнований стал представитель Канады Дэмиан Уорнер (10,50 секунды – 975 очков).

Шкуренёв — бронзовый призёр чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, чемпион Европы в помещении 2015 года.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Лондоне завершится 13 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Илья Шкуренёв
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