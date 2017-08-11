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Иванов: Прудников возвращается в «Синару". На 99% он будет в команде

11 августа 2017, пятница. 13:34 Другие

Президент мини-футбольного клуба «Синара» Григорий Иванов сообщил, что состав команды в ближайшее время пополнят Дмитрий Прудников и Дамир Хамадиев.

«Дмитрий Прудников возвращается в «Синару". На 99% он будет в команде. Сейчас идёт оформление документов. Как только подпишет все бумаги, так объявим.

Что касается Сергея Абрамова, то мы не исключаем вариант, что он может пополнить состав «Синары». Никогда не говори никогда. Мы не против него, он ведь наш воспитанник. Просто мы не знаем, где сейчас Абрамов и что он делает. Те же Прудников и Дамир Хамадиев живут в Екатеринбурге. Их палата освободила от обязанностей перед «Диной», поэтому мы разрешили им тренироваться с нами. Они сейчас тренируются с командой и точно будут играть в клубе», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
МФК Дина МФК Синара Григорий Иванов
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11 августа 2017, пятница
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