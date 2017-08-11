Джон получила серьёзную травму в квалификации ЧМ в беге на 100 м с барьерами

Представительница Тринидада и Тобаго Дебора Джон получила серьёзную травму в квалификации соревнований в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Во время прохождения одного из барьеров она неудачно упала. Некоторое время ей оказывали первую медицинскую помощь, а затем спортсменку унесли на носилках.

Фото доступно в «твиттере» The Telegraph.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Лондоне завершится 13 августа. Сборная России на этих соревнованиях выступает под нейтральным флагом.