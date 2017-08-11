Шкуренёв поднялся на 12-е место после двух видов десятиборья на ЧМ в Лондоне

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. Во втором виде десятиборья — прыжке в длину — россиянин Илья Шкуренёв продемонстрировал третий результат — 7,62 м. Первым стал представитель Таиланда Суттхисак Сингкхон (7,65 м), вторым — немец Кай Казмирек (7,64 м).

В общем зачёте Шкуренев поднялся с 25-го места на 12-е (1788 очков). Лидером стал немец Рико Фраймут (1898).

Шкуренёв — бронзовый призёр чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, чемпион Европы в помещении 2015 года.

Чемпионат мира завершится 13 августа.