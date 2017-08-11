Лысенко: немного страшно выступать на дебютном для себя чемпионате мира

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко поделился впечатлениями после выхода в финал чемпионата мира в Лондоне. Он выполнил квалификационный норматив — 2,31 м. Также в финал вышел россиянинИлья Иванюк. Российские спортсмены на чемпионате мира выступают под нейтральным флагом.

«Конечно, немного страшно выступать на дебютном для себя чемпионате мира, но вдвоём было полегче. Мы прыгали в разных группах, но как могли поддерживали друг друга. Сегодня квалификация шла до предельных высот, но я предполагал такое развитие событий. Сегодня борьба за выход в финал была очень серьёзная, но всё это только придало мне больше мотивации. Какой высоты хватит для медали в финале? Я стараюсь не загадывать", — цитирует Лысенко ТАСС.