Бегунья Фирова не хочет возвращать медали ОИ, которых лишена из-за допинга

Российская легкоатлетка Татьяна Фирова — одна из шести спортсменов, которым в самое ближайшее время необходимо вернуть медали и дипломы, полученные на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Фирова была лишена наград из-за нарушения антидопинговых правил, но не намерена возвращать их, что свидетельствует об отсутствии в России сильной антидопинговой культуры. Именно на это был сделан акцент в недавнем отчёте комиссии IAAF, работающей по восстановлению ВФЛА в международной организации, сообщает Reuters.

Фирова выиграла серебро Игр в Пекине и Лондоне в эстафете 4х400 метров. На ОИ-2008 анаболический стероид туринабол был найден после перепроверки в её допинг-пробе, на ОИ-2012 в пробе другой россиянки Антонины Кривошапки.

«Я не хочу возвращать медали, потому что думаю, что никто не заслужил их больше, чем я. С самого начала всего этого я приняла решение, что не верну обратно. Это объективное доказательство моего труда», — приводит слова Фировой агентство.