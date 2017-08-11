Крюков: надеюсь, что до старта под нейтральным флагом на ОИ-2018 дело не дойдёт

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира лыжник Никита Крюков проводит сбор на «Снежной ферме» неподалёку от города Квинстаун в Новой Зеландии. О том, как идёт подготовка, рассказал сам Крюков.

«Почему Новая Зеландия? В августе мы почти всегда используем горы в подготовке. В Новой Зеландии на высоте 1500 м над уровнем моря расположена база «Снежная ферма» (Snow Farm), пребывание здесь тоже можно считать горным сбором. К тому же здесь есть снег, точнее, много снега! У меня запланированы 2 или 3 спуска вниз на имитационную работу. Также на снегу буду делать силовую и техническую работу. Погода тут устойчивая, бывает, конечно, и ветрено, и снежно, но в целом, всегда солнечно и спокойно! Трасса впритык подходит к отелю, вышел на улицу и сразу начал кататься. Разница во времени с Москвой +9 часов. Питание хорошее, иногда специфичное, напоминает европейскую и азиатскую кухни.

Готов ли на Олимпиаде 2018 года выступить не под флагом России, а как сейчас легкоатлеты на чемпионате мира — в статусе нейтрального спортсмена? Я очень надеюсь, что до этого дело не дойдёт, а наше руководство и министерство спорта предпримут все усилия, чтобы избежать этого. Затрудняюсь ответить на этот вопрос сейчас, будет день, будет пища», — приводит слова Крюкова его официальный сайт.