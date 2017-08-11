«Спартак» и ЦСКА выиграли первые матчи 1/4 финала ЧР по пляжному футболу

В Саратове стартовал решающий этап чемпионата России по пляжному футболу – Суперфинал. Прошли первые четвертьфинальные матчи. В первом из них московский «Спартак» одержал победу над питерским «Сити» с минимальным перевесом — 3:2. Дубль в составе красно-белых оформил Роман Пачев, ставший автором победного гола.

В другом четвертьфинале московский ЦСКА оказался сильнее саратовской «Дельты» со счётом 4:2.

Вторые матчи четвертьфинальных серий до двух побед состоятся 12 августа. Победитель пары «Спартак» — «Сити» встретится в полуфинале турнира с действующим чемпионом страны – «Кристаллом» из Санкт-Петербурга. Сильнейший в паре ЦСКА – «Дельта» сыграет с лучшей командой регулярного чемпионата — московским «Локомотивом».

Чемпионат России — 2017. Суперфинал. Саратов

Четвертьфинал. Первые матчи

«Спартак» (Москва) — «Сити» (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

ЦСКА (Москва) — «Дельта» (Саратов) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0).

Счёт в сериях: 1-0.