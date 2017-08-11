Шкуренев поднялся на 9-е место после 4-го вида десятиборья на ЧМ

Российский спортсмен Илья Шкуренев, выступающий под нейтральным флагом, успешно выступил в четвёртом виде десятиборья на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне.

В прыжках в высоту Шкуренев показал результат 2,08 метра, уступив только немцу Каю Казмирику — единственному, кто преодолел планку на высоте 2,11 метра.

Шкуренев добавил к своему результату 878 баллов и поднялся сразу на шесть позиций по сумме четырёх этапов. Россиянин занимает девятое место, имея в активе 3363 очка. Лидирует по-прежнему француз Кевин Майер (3581).