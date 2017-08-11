Морозов одержал вторую победу на этапе КМ по плаванию в Нидерландах

Российский спортсмен Владимир Морозов первенствовал на дистанции 50 метров вольным стилем на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Эйндховене (Нидерланды). Морозов преодолел 50 метров за 20,79 секунды, опередив ставшего вторым голландца Джесси Путса на 0,42 секунды. Третьим финишировал итальянец Марко Орси.
Ранее Морозов выиграл в Эйндховене заплыв на 100 метров комплексом.
Плавание. Кубок мира. Третий этап. Эйндховен, Нидерланды
Мужчины. Вольный стиль. 50 метров
1. Владимир Морозов (Россия) — 20,79.
2. Джесси Путс (Нидерланды) — 21,21.
3. Марко Орси (Италия) — 21,29.
Морозов выиграл заплыв на 100 м комплексом на этапе КМ в Нидерландах