Шкуренёв — девятый после пяти видов десятиборья на ЧМ

Российский спортсмен Илья Шкуренёв, выступающий под нейтральным флагом, показал 16-е время в пятом виде программы десятиборья на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне (Великобритания), — беге на 400 метров. Шкуренёв пробежал круг по стадиону за 49,02 секунды, добавив себе 860 очков. Лучшее время у немца Кая Казмирека (47,19).

Лидирует в общем зачёте после первого дня соревнований француз Кевин Майер (4478 очков). Второй — Казмирек (4421). Шкуренев занимает девятое место (4223).