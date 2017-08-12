Коберн стала чемпионкой мира в беге на 3000 м/п

Американская спортсменка Эмма Коберн завоевала золотую медаль в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне. В финальном забеге Коберн улучшила рекорд соревнований, пробежав дистанцию за 9 минут 2,58 секунды. Более чем на секунду Коберн опередила на финише свою соотечественницу Кортни Фрерикс. Третьей финишировала бегунья из Кении Хивин Кийенг Джепкемой.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Женщины. 3000 метров с препятствиями

1. Эмма Коберн (США) – 9.02,58.

2. Кортни Фрерикс (США) – 9.03,77.

3. Хивин Кийенг Джепкемой (Кения) – 9.04,03.