Схипперс защитила титул чемпионки мира в беге на 200 м

Голландская спортсменка Дафне Схипперс завоевала золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне. Схипперс преодолела дистанцию за 22,05 секунды, защитив титул чемпионки мира. Серебряным призёром стала Мари-Жосе Та Лу из Кот-д’Ивуара. Бронзовую медаль выиграла Шона Миллер-Уйбо с Багамских островов.
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Женщины. 200 метров
1. Дафне Схипперс (Нидерланды) – 22,05.
2. Мари-Жосе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,08.
3. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) – 22,15.