Француз Вашье-Лаграв одержал победу на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

В Сент-Луисе сыграны партии заключительного тура этапа Grand Chess Tour. Победителем этапа стал французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв, который в сегодняшнем противостоянии белыми фигурами одержал победу над россиянином Яном Непомнящим. Эта встреча завершилась на 49-м ходу.



Сергей Карякин, играя чёрными, расписал мировую с американцем Хикару Накамурой. Ещё один россиянин Пётр Свидлер белыми фигурами нанёс поражение американцу Фабиано Каруане.



Американец Уэсли Со сыграл вничью с индусом Вишванатаном Анандом, а чемпион мира норвежец Магнус Карлсен одержал победу над Левоном Ароняном из Армении.



По итогам девяти туров Вашье-Лаграв набрал 6 баллов. Далее следуют Ананд и Карлсен (по 5,5 балла), Карякин и Аронян (по 5 баллов), Свидлер (4,5), Каруана (4), Накамура (3,5), Непомнящий и Со (по 3).