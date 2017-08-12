Исинбаева: Клишина завоевала серебро ЧМ с очень приличным результатом

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева поздравила прыгунью в длину Дарью Клишину и метателя молота Виталия Пронкина с серебряными медалями чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне.

«Дарья Клишина завоевала свою первую серебряную медаль чемпионата мира с очень приличным результатом семь метров. Молодец! Очень уверенно прыгала!

Серебренную медаль чемпионата мира — 2017 завоевал Валерий Пронкин в метании молота! Молодец!!! Поздравляю!!! В метаниях медаль особенно ценна", — написала Исинбаева на своей странице в сети «Инстаграм».