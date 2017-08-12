Пронкин: план сейчас только один — 24 августа у меня свадьба

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в метании молота россиянин Валерий Пронкин прокомментировал атмосферу во время соревнований в Лондоне, а также поделился ближайшими планами.

«Меня тренер сразу предупреждал, что полный стадион либо придаст дополнительной энергии, либо загонит в яму. Получился первый вариант. Я вышел – и кайфовал.

У меня сейчас план только один! 24 августа у нас с моей любимой и лучшей на свете девушкой Аней, которая, кстати, тоже метает молот, свадьба. Не могу дождаться, когда увижусь с ней", — приводит слова Пронкина «Спорт-экспресс».