Путин: развитие спорта — один из приоритетов государственной политики

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днём физкультурника.

«Поздравляю вас с праздником, объединяющим все поколения граждан России – Днём физкультурника. Развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения по праву считаются одними из важнейших приоритетов государственной политики. Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодёжи, приобщают её к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга.



В последние годы прикладываются серьёзные усилия для создания и совершенствования в России современной, доступной спортивной инфраструктуры: возводятся новые стадионы и ледовые дворцы, строятся оздоровительные и тренировочные комплексы, повышается уровень подготовки профильных специалистов. Такая востребованная работа обязательно будет продолжена и, уверен, принесёт реальную отдачу. Ещё раз – с праздником. Желаю успехов, бодрости духа и отличного настроения», — приводит текст поздравления официальный сайт Кремля.