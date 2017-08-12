Серебряная медалистка Игр-2016 Коблова возглавит сборную России на ЧМ в Париже

Тренерский штаб сборной России по женской борьбе определил состав команды для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Париже 23-24 августа. В состав команды вошли семь чемпионок России – 2017, а также бронзовый призёр чемпионата России – 2017 Анастасия Братчикова. Отметим, что в весе до 58 кг выступит серебряная медалистка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова.

Женская борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция

Состав сборной России

Весовая категория до 48 кг. Дарья Лексина

Весовая категория до 53 кг. Стальвира Оршуш

Весовая категория до 55 кг. Мария Гурова

Весовая категория до 58 кг. Валерия Коблова

Весовая категория до 60 кг. Любовь Овчарова

Весовая категория до 63 кг. Валерия Лазинская

Весовая категория до 69 кг. Анастасия Братчикова

Весовая категория до 75 кг. Алёна Перепёлкина.