Васильева выиграла масс-старт на ЧР по летнему биатлону

Маргарита Васильева из Красноярского края стала лучшей в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по летнему биатлону в Чайковском. На каждом из четырёх огневых рубежей она допустила по одному промаху и при этом опередила на 21 секунду свою землячку Наталью Гербулову, которая не закрыла три мишени. Бронзу взяла Ольга Дмитриева из Ульяновской области (6 промахов).

Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский, Пермский край

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Маргарита Васильева (Красноярский край) — 38.15,2 (4).

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +21,0 (3).

3. Ольга Дмитриева (Ульяновская область) — +41,4 (6).