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Овчинников стал чемпионом России по летнему биатлону в масс-старте

12 августа 2017, суббота. 18:04 Другие

В мужском масс-старте на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по летнему биатлону в Чайковском победу с тремя промахами одержал Никита Овчинников. Вторым стал новосибирский биатлонист Максим Буртасов, который по разу ошибся на каждом огневом рубеже. Бронзу с шестью незакрытыми мишенями взял Александр Бабчин из Башкортостана.

Тюменец Александр Печёнкин, допустив 7 промахов, уступил победителю всего 4,7 секунды.

Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский, Пермский край
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Никита Овчинников (Красноярский край) — 39.12,0 (3).
2. Максим Буртасов (Новосибирская область) — +2,2 (4).
3. Александр Бабчин (Башкортостан) — +3,5 (6).
4. Александр Печёнкин (Тюменская область) — +4,7 (7).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Печёнкин
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12 августа 2017, суббота
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