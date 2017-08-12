Овчинников стал чемпионом России по летнему биатлону в масс-старте

В мужском масс-старте на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по летнему биатлону в Чайковском победу с тремя промахами одержал Никита Овчинников. Вторым стал новосибирский биатлонист Максим Буртасов, который по разу ошибся на каждом огневом рубеже. Бронзу с шестью незакрытыми мишенями взял Александр Бабчин из Башкортостана.

Тюменец Александр Печёнкин, допустив 7 промахов, уступил победителю всего 4,7 секунды.

Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский, Пермский край

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Никита Овчинников (Красноярский край) — 39.12,0 (3).

2. Максим Буртасов (Новосибирская область) — +2,2 (4).

3. Александр Бабчин (Башкортостан) — +3,5 (6).

4. Александр Печёнкин (Тюменская область) — +4,7 (7).