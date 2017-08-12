Для ватерполистов с сезона-2017/18 создан новый турнир — Кубок Европы

С сезона-2017/18 Европейская лига плавания (LEN) будет проводить новый турнир по водному поло среди женских и мужских национальных сборных, сообщает официальный сайт организации.

В Кубке Европы будут принимать участие 12 сильнейших сборных континента по итогам чемпионата Европы. Турнир будет состоять из трёх этапов, которые пройдут в выходные. В первый уик-энд в групповом турнире сыграют 12 команд. Во второй уик-энд восемь сильнейших разыграют четыре места в суперфинале. В заключительный уик-энд четыре национальные команды определят обладателя трофея.

Предварительные этапы пройдут в ноябре и феврале, суперфиналы — в марте (у женщин) и апреле (у мужчин).