«Спартак» вышел в полуфинал Суперфинала ЧР по пляжному футболу

Московский «Спартак» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по пляжному футболу оказался сильнее «Сити» из Санкт-Петербурга со счётом 5:3. Хет-трик в составе красно-белых оформил Фёдор Земсков, дважды отличился Роман Пачев.

Накануне в первом матче также были сильнее подопечные Руслана Перная — 3:2. «Спартак» вышел в полуфинал, где встретится с питерским «Кристаллом».

Пляжный футбол. Чемпионат России-2017. Суперфинал. Саратов

Четвертьфинал. Второй матч

«Сити» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (0:0, 3:3, 0:2).

Счёт в серии: 0-2.