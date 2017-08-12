Д. Аверина выиграла этап Челлендж Кубка по художественной гимнастике в Казани

Россиянка Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Челлендж Кубка по художественной гимнастике в Казани. Вторую сумму баллов за четыре программы набрала её сестра Арина Аверина. Третьей стала белоруска Катерина Галкина.

В групповых упражнениях в многоборье первенствовали россиянки Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва, Софья Скоморох, Евгения Леванова, Анастасия Татарева и Ксения Полякова. Второе место заняла сборная Италии, третье – команда Японии.

Художественная гимнастика. Этап Челлендж Кубка. Казань

Личное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) – 73,950.

2. Арина Аверина (Россия) – 70,200.

3. Катерина Галкина (Беларусь) – 67,900.

Группы. Многоборье

1. Россия – 37,400.

2. Италия – 35,950.

3. Япония – 35,050.