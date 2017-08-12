Пятиборка Ибатуллина взяла бронзу ЧМ среди юниоров, у России — серебро

Россиянка Аделина Ибатуллина стала бронзовым призёром чемпионата мира по современному пятиборью среди юниоров, который проходит в Секешфехерваре (Венгрия). Ибатуллина уступила кореянке Сун Ву Ким и Авроре Тоньетти из Италии.

В команде с Софией Серкиной и Ксенией Фральцовой Ибатуллина завоевала серебро. Первенствовали итальянские юниорки.

Современное пятиборье. Чемпионат мира. Секешфехервар, Венгрия

Юниорки

1. Сун Ву Ким (Южная Корея) – 1326.

2. Аврора Тоньетти (Италия) – 1313.

3. Аделина Ибатуллина (Россия) – 1310…

7. Ксения Фральцова (Россия) – 1283…

17. София Серкина (Россия) – 1241.

Команды

1. Италия – 3858.

2. Россия – 3834.

3. Египет – 3749.