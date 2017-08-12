Бельмонте установила мировой рекорд на 400 м комплексом на этапе КМ

Испанка Мирея Бельмонте установила новый мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексом на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Эйндховене (Нидерланды).

Бельмонте преодолела дистанцию за 4 минуты 18,94 секунды и побила прежнее мировое достижение (4.19,46), которое в декабре 2015 года установила на чемпионате Европы по плаванию в Нетании трёхкратная олимпийская чемпионка венгерка Катинка Хоссу, ставшая в этом заплыве второй (4.25,18), третьей стала американка Элла Истин (4.26,06).

Плавание. Кубок мира. Третий этап. Эйндховен, Нидерланды

Женщины. Комплекс. 400 м

1. Мирея Бельмонте (Испания) – 4.18,94.

2. Катинка Хоссу (Венгрия) — 4.25,18.

3. Элла Истин (США) — 4.26,06.