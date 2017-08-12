Корнилов стал призёром этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Россиянин Денис Корнилов стал призёром третьего этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, который прошёл в Куршевеле (Франция), на трамплине К-125. Два первых места заняли поляки: победил Давид Кубацки, опередив на 8,2 балла Мацея Кота. Корнилов разделил третье место с чехом Романом Куделкой.

Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. Третий этап. Куршевель, Франция

Мужчины. К-125

1. Давид Кубацки – 274,2.

2. Мацей Кот (оба – Польша) – 266,0.

3. Роман Куделка (Чехия) и Денис Корнилов (Россия) – по 262,4…

18. Михаил Назаров (Россия) – 243,7…

48. Роман Трофимов (Россия) – 91,8.