Австралийка Салли Пирсон стала двукратной чемпионкой мира в беге на 100 м с барьерами, выиграв финальный забег на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, с результатом 12,59 секунды. Серебряным призёром стала американка Доун Харпер. Третьей финишировала спортсменка из Германии Памела Дуткевич.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Женщины. 100 метров с барьерами

1. Салли Пирсон (Австралия) – 12,59.

2. Доун Харпер (США) – 12,63.

3. Памела Дуткевич (Германия) – 12,72.