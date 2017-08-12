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Ласицкене защитила титул чемпионки мира в прыжках в высоту

12 августа 2017, суббота. 22:45 Другие

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, защитила титул чемпионки мира в прыжках в высоту, выиграв соревнования на чемпионате мира в Лондоне.

До высоты 1,99 м Ласицкене преодолевала все высоты с первой попытки. Впервые ошибившись, Мария перенесла оставшиеся две попытки на высоту 2,01 и взяла её с первой же попытки, что оставшимся в секторе соперницам не удалось. Но украинка Юлия Левченко всё же взяла 2,01 со второй попытки, и соперницы продолжили определять чемпионку на высоте 2,03 м. Ласицкене эта высота вновь покорилась с первой попытки, украинка и перенёсшая одну попытку полька Камила Лицьвинко с высотой 2,03 не справились.

Левченко — серебряный призёр (2,01), Лицьвинко — бронзовый (1,99).

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Женщины. Высота

1. Мария Ласицкене – 2,03.
2. Юлия Левченко (Украина) – 2,01.
3. Камила Лицьвинко (Польша) – 1,99.

ЧМ-2017. Женщины. Прыжки в высоту. Финал
12 августа 2017 года, суббота. 21:05 МСК
1 Мария ЛасицкенеНейтральные спортсмены 2.03
2 Юлия ЛевченкоУкраина 2.01
3 Камила ЛицьвинкоПольша 1.99
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Кучина
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12 августа 2017, суббота
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