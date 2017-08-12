Ласицкене стала первой в истории чемпионкой мира в нейтральном стаусе

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в истории чемпионкой мира, выступающей на первенстве планеты в качестве нейтральной спортсменки, сообщает «Твиттер» Gracenote Olympic.

На чемпионате мира в Лондоне Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,03 метра. Уже после победы Ласицкене пыталась улучшить принадлежащий ей лучший результат сезона в мире (2,06), заказав высоту 2,08 метра. Все три попытки Марии оказались неудачными.

Рекорд мира и чемпионатов мира в прыжках в высоту (2,09) установлен 20 лет назад болгаркой Стефкой Костадиновой.