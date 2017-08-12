Украинка Левченко тепло поздравила Ласицкене с защитой титула

Украинская спортсменка Юлия Левченко, завоевавшая серебряную медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в прыжках в высоту, поздравила россиянку Марию Ласицкене, защитившую титул чемпионки мира, с победой на первенстве планеты в Великобритании.

Ласицкене, выступавшая под нейтральным флагом, выиграла соревнования с результатом 2,03 метра. Левченко до последнего оказывала Марии достойное сопротивление. Не покорилась украинке только высота 2,03. Добавим, что в ходе соревнований Левченко несколько раз улучшила личный рекорд, доведя его до 2,01.

После окончания соревнований Левченко, закутанная в украинский флаг, тепло поздравила Ласицкене с победой.

Украинка Юлия Левченко поздравляет Марию Ласицкене с победой на ЧМ Фото : Reuters

Юлия Левченко и Мария Ласицкене, ЧМ по лёгкой атлетике Фото: Reuters