Ласицкене: знаю, сколько уже медалей у России. Восхищаюсь ребятами!

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, завоевавшая первую золотую медаль среди российских спортсменов, выступающих на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, прокомментировала свою победу.

«То, что в честь моей победы вместо гимна России прозвучал гимн IAAF, это всё неудобная ситуация, но я рада, что медаль наша. И я уверена, что мы с этим всем справимся! Я знаю, сколько уже медалей у России. Восхищаюсь ребятами! Это просто супер-пупер, зная, какая нагрузка на нас выпадает. Ура-ура-ура! Я видела несколько российских флагов и болельщиков, которые всегда и везде с нами. Это греет душу и очень приятно. Я ощущала поддержку и старалась сделать всё на сто процентов.

Сбила планку в первой попытке на рубеже 1.99? Это была осечка, ошибка. Слава богу, что мы вовремя всё исправили. Конечно, это всё очень нервно: переносить попытки, рисковать. Но это чемпионат, по-другому тут никак. На то он и такой ответственный старт. Не знаю, что случилось. Дрогнула, наверное. Трусануло что-то.

Перед третьей попыткой делала то, что хотело сердце. Атмосфера такая, что очень сложно собраться. Зрители бурлят, все их возгласы на нас тоже отражаются, с этим нужно справляться, и это совсем непросто», — сказала Ласицкене в программе «Все на матч».

Серебряными призёрами чемпионата мира ранее стали Сергей Шубенков (бег на 110 м/б), Дарья Клишина (длина), Валерий Пронкин (молот)