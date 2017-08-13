Журова: медаль Ласицкене — это медаль россиянки!

Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в Турине по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова, поздравила Марию Ласицкене с завоеванием золотой медали в прыжках в высоту на чемпионате мира в Лондоне, где россиянка выступает под нейтральным флагом.

«И чтобы мне не писали (у каждого может быть своё мнение на ситуацию с нейтральным флагом) — это медаль россиянки! Поздравляю Марию с золотом», — написала Журова на своей странице в сети «Твиттер».

В поздравлении Журова продолжила свою мысль о том, что непатриотично считать российских легкоатлетов не россиянами из-за того, что они выстуают в нейтральном статусе.

Журова: непатриотично считать легкоатлетов, выступающих на ЧМ, не россиянами