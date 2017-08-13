Шёстрем установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м кролем

На этапе Кубка мира по плаванию в Эйндховене (Нидерланды) шведка Сара Шёстрем установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем. Шёстрем проплыла 200 м за 1 минуту 50,43 секунды. Прежнее мировое достижение (1.50,78) также принадлежало шведской пловчихе и было установлено в декабре 2014 года в Дохе (Катар).

Второе место заняла итальянка Федерика Пеллегрини с результатом 1.51,63, третьей стала голландка Фемке Хемскерк (1.52,24).

Плавание. Кубок мира. Третий этап. Эйндховен (Нидерланды)

Женщины. Вольный стиль. 200 м

1. Сара Шёстрем (Швеция) – 1.50,43.

2. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.51,63.

3. Фемке Хеемскерк (Нидерланды) – 1.52,24.