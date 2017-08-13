Шёстрем установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м кролем

На этапе Кубка мира по плаванию в Эйндховене (Нидерланды) шведка Сара Шёстрем установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем. Шёстрем проплыла 200 м за 1 минуту 50,43 секунды. Прежнее мировое достижение (1.50,78) также принадлежало шведской пловчихе и было установлено в декабре 2014 года в Дохе (Катар).
Второе место заняла итальянка Федерика Пеллегрини с результатом 1.51,63, третьей стала голландка Фемке Хемскерк (1.52,24).
Плавание. Кубок мира. Третий этап. Эйндховен (Нидерланды)
Женщины. Вольный стиль. 200 м
1. Сара Шёстрем (Швеция) – 1.50,43.
2. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.51,63.
3. Фемке Хеемскерк (Нидерланды) – 1.52,24.
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