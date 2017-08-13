Бабаян и Гаджиев — призёры юношеского ЧМ по дзюдо в Чили

Россиянин Давид Бабаян стал серебряным призёром чемпионата мира среди юношей и девушек по дзюдо в Сантьяго (Чили) в весовой категории свыше 90 кг. В финале он уступил корейцу Ким Минджону. Бронзовые медали в этом весе завоевали турок Омер Айдын и немец Йонас Шрайбер.

Среди спортсменов не тяжелее 90 кг Саид Гаджиев в поединке за бронзу оказался сильнее латвийца Эмиля Геркенса. В финале румын Эдуард Сербану победил представителя Японии Кенсина Мори, а ещё одна бронзовая награда досталась канадцу Бенджамину Кендрику.