Гэтлин: готов спорить на миллион долларов, что Болт вернётся через пару лет

Чемпион мира – 2017 в беге на 100 метров американец Джастин Гэтлин прокомментировал травму, полученную восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом с Ямайки в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне.

«Мне жаль, что так произошло. Болт по-прежнему остаётся лучшим в мире. В разминочной зоне было холодно, дул ветер. Мы слишком рано приготовились к забегу, из-за чего у Усэйна и могла произойти судорога. Но условия для всех были одинаковыми.

Жаль, что такое произошло в его последнем забеге. Надеюсь, он скоро восстановится. Я готов поспорить на миллион долларов, Болт вернётся через пару лет. Болт — шоумен, он испытывает страсть к спорту, любит болельщиков, а они — его», — приводит слова Гэтлина ESPN.