Вятчанин: политика и коррупция господствуют в мире спорта, как и во всём мире

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2008 Аркадий Вятчанин объяснил решение сменить гражданство на американское.



«У меня пока ещё осталось желание плавать. В современных реалиях, когда политика, коррупция и мотивированные этим правила господствуют в мире спорта — во всем мире, если быть абсолютно точным — единственный возможный вариант выступления на высоком международном уровне требует наличия спортивного гражданства какой-либо страны.

Я принял нелёгкое решение выйти из состава российской сборной из-за затянувшихся разногласий и последовавшего конфликта с руководством федерации. Выступать за Сербию мне просто-напросто не разрешили. Я очень надеюсь на то, что когда-нибудь принцип «Быстрее! Выше! Сильнее!» станет важнее, чем политика или деньги. Поэтому я всегда готов поделиться своими знаниями и опытом со всеми желающими вне зависимости от страны», — приводит слова Вятчанина «Р-Спорт».