Россиянки — третьи в командном турнире лучниц на этапе КМ в Берлине

Женская сборная России стала третьей в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Берлине. Саяна Цыремпилова, Наталья Эрдыниева и Татьяна Бильтрикова в матче за третье место оказались сильнее британок — 6:2.

Российские лучники Арсалан Балданов, Артём Махненко и Александр Кожин остановились в шаге от пьедестала, уступив корейцам — 3:5.

Стрельба из лука. Кубок мира. Четвёртый этап. Берлин, Германия



Классический лук. Женщины. Командные соревнования

1. Южная Корея.

2. Мексика.

3. Россия (Саяна Цыремпилова, Наталья Эрдыниева, Татьяна Бильтрикова).

Классический лук. Мужчины. Командные соревнования

1. Франция.

2. Нидерланды.

3. Южная Корея.

4. Россия (Арсалан Балданов, Артём Махненко, Александр Кожин).