Португалка Энрикеш выиграла ЧМ на дистанции 50 км с мировым рекордом

Португальская легкоатлетка Инеш Энрикеш победила в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 50 км на чемпионате мира в Лондоне. Инеш затратила на прохождение трассы 4 часа 5 минут 56 секунд, установив новый мировой рекорд. Второе место заняла китаянка Хан Инь, а замкнула тройку призёров её соотечественница Ян Шуцин.

Чемпионат мира. Лёгкая атлетика. Лондон, Великобритания

Спортивная ходьба. Женщины. 50 км

1. Инеш Энрикеш (Португалия) — 4:05.56.

2. Хан Инь (Китай) — 4:08.58.

3. Ян Шуцин (Китай) — 4:20.49.