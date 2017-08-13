Афанасьева не завершила дистанцию 20 км на ЧМ из-за дисквалификации

Россиянка Клавдия Афанасьева не смогла финишировать на дистанции 20 км в соревнованиях по спортивной ходьбе на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Клавдия, выступавшая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики, была снята с дистанции за три предупреждения.

Сегодня же, 13 августа, в 16:20 по московскому времени начнутся мужские соревнования на 20 км, в которых примет участие россиянин Сергей Широбоков. Он тоже выступит в качестве нейтрального атлета.