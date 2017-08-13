Назаров: более заслуженной чемпионки мира, чем Ласицкене, не найти

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров назвал золотую медаль Марии Ласицкене на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне достойной наградой за блестящие выступления по ходу всего сезона и пояснил, почему у спортсменки не получилось уже в ранге чемпионки мира побить рекорд России (2,08).

«Устанавливать рекорды, уже имея в кармане золотую медаль, очень тяжело. Мотивация всё-таки уже не та. На протяжении всего нынешнего года Маша показывает высокие и очень стабильные результаты. Представьте сами: по ходу сезона она не потерпела ни одного поражения, победив на 16 турнирах кряду! С этой точки зрения, её золото в Лондоне является закономерным, более заслуженной чемпионки мира не найти. Я бы вообще сказал, что Ласицкене сейчас является одной из главных звёзд мировой лёгкой атлетики», — приводит слова Назарова «Подмосковье сегодня».