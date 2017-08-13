Широбоков: моя цель выполнена, сезон закрыт на отлично

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, в спортивной ходьбе на 20 км 18-летний россиянин Сергей Широбоков, выступающий под нейтральным флагом, прокомментировал свой дебют на первенстве планеты.

«Конечно, было тяжело, но терпимо. Я рад второму месту, но немного не хватило до первого, как вы сами видели. Мне 18 лет, не каждый на это способен. Соперники? Обычные люди, обычные спортсмены, такие же, как и я. Просто они немного старше и опытнее, не нужно их бояться. Это же не монстры какие-то, а люди.

Конечно, это серебро для меня золотое. Это нечто. Моя цель на этот сезон выполнена, сезон закрыт на отлично», – сказал Широбоков в эфире «Матча».