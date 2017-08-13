На ЧМ-2017 легкоатлеты РФ завоевали больше медалей, чем на ЧМ-2015

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, завоевали на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне больше медалей, чем на первенстве планеты 2015 года в Пекине.

На счету россиян пять медалей — золото прыгуньи в высоту Марии Ласицкене и четыре серебра, которые выиграли Сергей Шубенков (110 м/б), Дарья Клишина (длина), Валерий Пронкин (молот) и Сергей Широбоков (ходьба, 20 км).

На чемпионате мира 2015 года сборная России завоевала четыре медали. Золото принесли команде Ласицкене и Шубенков, Денис Кудрявцев стал вторым в беге на 400 м/б, а Анна Чичерова третьей в прыжках в высоту.