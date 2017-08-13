Акопян: отклонила предложения клубов РФ и Европы, сделав выбор в пользу семьи

Победительница Кубка ЕГФ, серебряный призёр чемпионата Европы, чемпионка мира Ольга Акопян после победы на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро приняла решение о завершении спортивной карьеры.

«Это было отличный год! Было приятно, что после Олимпийских игр нас приглашали на различные чествования, другие мероприятия. Год я посвятила домашним хлопотам, больше никуда не нужно было торопиться, я спокойно занималась своей дочкой Ариной, которой четыре года. Словом, полностью жила жизнью домохозяйки, первое время было непривычно, что не нужно собираться на тренировку. Хотя всё равно на протяжении этого года я старалась поддерживать для себя форму.

Мне было хорошо и в гандболе, и сейчас тоже хорошо. Гандбол – это вся моя жизнь, это мой любимый вид спорта. Но сейчас у меня есть возможность отдохнуть от постоянных разъездов, быть вместе с семьёй. Раньше, когда я играла в гандбол, не так много времени удавалось посвящать своим любимым, а сейчас я всё это компенсирую. Наслаждаюсь временем, которое провожу вместе с семьёй.

У меня дочь очень любит смотреть гандбол. Мне нравится книга «Золото ручной работы», посвящённая победе на Олимпийских играх. Практически каждый вечер мы её смотрим, а потом Арина говорит: «Мама, давай включим гандбол!» Волей-неволей приходится включать решающие матчи Олимпийских игр. Смотрим все вместе, а у меня даже слёзы от радости наворачиваются.

Честно говоря, случалось, что скучала по гандболу, особенно когда смотришь какие-нибудь матчи или чемпионаты. Но потом думаешь и понимаешь, что карьера завершена. Признаться, у меня были предложения от российских и европейских клубов. Достаточно долго я анализировала ситуацию, долго над ними думала, но и в итоге отклонила их, сделав выбор в пользу семьи», — приводит слова Акопян пресс-служба ФГР.