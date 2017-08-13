Хорватка Перкович стала двукратной чемпионкой мира в метании диска

Спортсменка из Хорватии Сандра Перкович стала двукратной чемпионкой мира в метании диска, одержав победу на первенстве планеты по лёгкой атлетике, которое завершается сегодня в Лондоне (Великобритания). Серебряным призёром соревнований стала австралийка Дэни Стивенс. Бронзовую медаль завоевала француженка Мелина Робер-Мишон.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Женщины. Диск

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 70,31.

2. Дэни Стивенс (Австралия) – 69,64.

3. Мелина Робер-Мишон (Франция) – 66,21.